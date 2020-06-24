Четвертый сезон сериала-антиутопии "Рассказ служанки" выйдет в следующем году, а не осенью 2020-го, как планировалось до пандемии коронавируса.

Об этом сообщили на сайте стримингового сервиса Hulu.

Точную дату премьеры сериала в 2021 году сообщат после возобновления съемок.

Этот сериал основан на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. За время показа сериал уже получил 11 премий “Эмми”.

Актриса Элизабет Мосс, которая играет роль главной героини, считает, что в сериале будет столько сезонов, сколько потребует зритель, пока не поймет, что история закончена.

“Это не мне решать, но думаю, все согласны с тем, что это история одной женщины, а не государства Республика Галаад. Мы следим за историей Джун, мы переживаем за нее, но в какой-то момент эта история закончится. Я думаю, что это и будет ориентиром. Когда создатели сериала поймут, что история рассказана, тогда сериал и закончится”, – отметила она.

Еще одна причина, кроме пандемии, почему релиз четвертой части сериала перенесли на 2021 год – съемки будут более масштабными, а шоу “расширит пределы”.

При этом, писательница Маргарет Этвуд в конце прошлого года выпустила новый роман, действие которого разворачивается в том же мире. Стриминговый сервис уже сообщил, что снимет по ней сериал.

Справка. “Рассказ служанки” — американский телесериал, основанный на одноимённом романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. Премьера сериала состоялась 26 апреля 2017 года.

Действие происходит в будущем в вымышленном тоталитарном государстве — Республике Галаад, представляющей собой псевдо-религиозную теократию. Галаад находится на территории современных США и постоянно ведет войну с соседними странами. В будущем только одна из ста женщин способна иметь ребенка, поэтому в республике женщин из простого народа отправляют в специальные лагеря, где их готовят к исполнению единственной функции — зачатию и рождению детей для офицеров, чьи жены не способны на это.