Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.
Так, в состав жюри вошли:
- Ицхак Пинтосевич – писатель, эксперт по личностному росту, профессиональный тренер по развитию бизнеса;
- Лера Бородина – основательница сервиса Oh My Look! и соучредитель бьюти-пространства G.Bar;
- Ольга Сумская-актриса и телеведущая, народная артистка Украины;
- Ирина Горовая – продюсер, соучредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment, соучредитель и генеральный директор группы компаний MOZGI GROUP;
- Никита Добрынин – теле – и радиоведущий, бывший главный редактор мужского журнала XXL, главный герой шоу “Холостяк” на СТБ.
Результаты голосования опубликуют на Instagram-страницах блогеров и ОМКФ.
- Ранее Одесский международный кинофестиваль, который начался 25 сентября и продлится до 3 октября в формате онлайн, объявил программу международного и национального конкурсов.