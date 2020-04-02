Видео опубликовано на YouTube-канале Adult Swim.
Новые серии выйдут в эфир 3 мая 2020 года.
Четвертый сезон стартовал в 2019 году. Создателями сериала являются Джастин Ройланд и Дэн Хармон. Всего телеканал Adult Swim заказал 70 новых серий мультсериала.
“Рик и Морти” выходит с 2013 года. Мультсериал рассказывает о приключениях безумного ученого Рика Санчеза, который путешествует по самым разным уголкам вселенной вместе со своим скромным и неудачливым внуком Морти.
В трейлере кратко показывают события будущих эпизодов: Рик и Морти становятся космическими самураями, сражаются с инопланетными прилипалами, падают в кислоту как Джокер с Харли Квинн, отращивают лишние конечности, персонажи дерутся на световых мечах и игнорируют Джерри.
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