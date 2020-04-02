Видео опубликовано на YouTube-канале Adult Swim.

Новые серии выйдут в эфир 3 мая 2020 года.

Четвертый сезон стартовал в 2019 году. Создателями сериала являются Джастин Ройланд и Дэн Хармон. Всего телеканал Adult Swim заказал 70 новых серий мультсериала.

“Рик и Морти” выходит с 2013 года. Мультсериал рассказывает о приключениях безумного ученого Рика Санчеза, который путешествует по самым разным уголкам вселенной вместе со своим скромным и неудачливым внуком Морти.

В трейлере кратко показывают события будущих эпизодов: Рик и Морти становятся космическими самураями, сражаются с инопланетными прилипалами, падают в кислоту как Джокер с Харли Квинн, отращивают лишние конечности, персонажи дерутся на световых  мечах и игнорируют Джерри.