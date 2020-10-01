Covid-19 Украина

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Опубликованы первые кадры из последнего фильма Чедвика Боузмана – «Черное дно Ма Рейни»

Стриминговая платформа Netflix опубликовала первые кадры из фильма "Черное дно Ма Рейни" (Ma Rainey’s Black Bottom), который стал последней работой актера Чедвика Боузмана.

Четверг, 1 октября 2020, 18:38

Фото: twitter.com/NetflixFilm

Об этом пишет Variety.

Фильм, который основан на одноименной пьесе Августа Уилсона, расскажет об истории жизни выдающейся блюзовой певицы Ма Рэйни. Действие картины будет происходит в Чикаго 1927 года. В фильме расскажут о расовых проблемах, музыке и эксплуатации чернокожих музыкантов.

Боузман сыграл в ленте молодого и амбициозного трубача Ма Ливи, который стремился оставить свой след в музыкальной индустрии. Главную роль исполнила актриса Виола Девис.

Режиссером фильма выступает Джордж К. Вольф, двукратный лауреат премии “Тони” за работы над мюзиклами “Angels in America: Millennium Approaches” и “Bring in ‘da Noise, Bring in ‘da Funk”. В картине также снялись Глинн Турман, Колман Доминго и Майкл Поттс.

Премьера “Черного дна Ма Рейни” состоится на Netflix 18 декабря.

Фото: twitter.com/NetflixFilm

  • 29 августа стало известно, что в возрасте 43 лет скончался голливудский актер Чедвик Боузман, известный своей ролью “Черной пантеры” в фильме издательства Marvel.
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