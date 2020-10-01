Опубликованы первые кадры из последнего фильма Чедвика Боузмана – «Черное дно Ма Рейни»

Стриминговая платформа Netflix опубликовала первые кадры из фильма "Черное дно Ма Рейни" (Ma Rainey’s Black Bottom), который стал последней работой актера Чедвика Боузмана.

Об этом пишет Variety.

Фильм, который основан на одноименной пьесе Августа Уилсона, расскажет об истории жизни выдающейся блюзовой певицы Ма Рэйни. Действие картины будет происходит в Чикаго 1927 года. В фильме расскажут о расовых проблемах, музыке и эксплуатации чернокожих музыкантов.

Боузман сыграл в ленте молодого и амбициозного трубача Ма Ливи, который стремился оставить свой след в музыкальной индустрии. Главную роль исполнила актриса Виола Девис.

Режиссером фильма выступает Джордж К. Вольф, двукратный лауреат премии “Тони” за работы над мюзиклами “Angels in America: Millennium Approaches” и “Bring in ‘da Noise, Bring in ‘da Funk”. В картине также снялись Глинн Турман, Колман Доминго и Майкл Поттс.

Премьера “Черного дна Ма Рейни” состоится на Netflix 18 декабря.