Опубликованы первые кадры из последнего фильма Чедвика Боузмана – «Черное дно Ма Рейни»

Об этом пишет Variety.
Фильм, который основан на одноименной пьесе Августа Уилсона, расскажет об истории жизни выдающейся блюзовой певицы Ма Рэйни. Действие картины будет происходит в Чикаго 1927 года. В фильме расскажут о расовых проблемах, музыке и эксплуатации чернокожих музыкантов.
Боузман сыграл в ленте молодого и амбициозного трубача Ма Ливи, который стремился оставить свой след в музыкальной индустрии. Главную роль исполнила актриса Виола Девис.
Режиссером фильма выступает Джордж К. Вольф, двукратный лауреат премии “Тони” за работы над мюзиклами “Angels in America: Millennium Approaches” и “Bring in ‘da Noise, Bring in ‘da Funk”. В картине также снялись Глинн Турман, Колман Доминго и Майкл Поттс.
Премьера “Черного дна Ма Рейни” состоится на Netflix 18 декабря.
- 29 августа стало известно, что в возрасте 43 лет скончался голливудский актер Чедвик Боузман, известный своей ролью “Черной пантеры” в фильме издательства Marvel.