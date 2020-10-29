Ролик опубликован на YouTube-канале B & H Film Distribution Company.

Режиссером ленты выступил Роман Перфильев. Роли в фильме исполнили Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко, Ген Сето, Екатерина Слесарь Андрей Борис, Андрей Малинович.

“Правила самурая просты: сражаться на двух мечах, тренироваться по половине дня и не нарываться на неприятности ради чувств. Но как выполнить хотя бы одно, когда твое имя Тарас Шевченко, твою девушку мучает поганец, а твой наставник бьет тебя, чтобы натренировать железную волю? Придется стать самураем за 2 дня: стрелять “по-македонски”, быстро бегать и наконец перестать глазеть на гейш”, — говорится в описании картины.

Премьера фильма была запланирована на 8 октября 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса ее перенесли на 31 декабря.