Опубликованы первые кадры триллера «До самой смерти» с Меган Фокс

Снимки опубликовало издание Collider.
В центре сюжета ленты оказывается женщина по имени Эмма. Героиню оставили прикованной наручниками к ее же мертвому мужчине. Все это было сделано из-за мести. Эмми необходимо как-то выбраться из этой ловушки, обхитрить двух наемных убийц и остаться в живых.
На фото как раз показана жуткая сцена — окровавленная главная героиня в исполнении Фокс приковано наручниками к мертвому мужчине.
Фото: Millennium Media
В картине также снялись Каллен Мулви, Оуэн Маккэн, Амл Амин и Джек Рот. Работа станет режиссерским полнометражным дебютом С. К. Дейла.
Производством фильма занимается компания Millenium Media, нашедшая сценарий в Blood List – перечень неснятых проектов, за которые проголосовали профессионалы из киноиндустрии.
Когда состоится премьера ленты пока неизвестно.
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