Опубликованы первые кадры триллера «До самой смерти» с Меган Фокс

В сети появились первые кадры триллера "До самой смерти" (Till Death), главную роль в котором играет звезда "Трансформеров" Меган Фокс.

Снимки опубликовало издание Collider.

В центре сюжета ленты оказывается женщина по имени Эмма. Героиню оставили прикованной наручниками к ее же мертвому мужчине. Все это было сделано из-за мести. Эмми необходимо как-то выбраться из этой ловушки, обхитрить двух наемных убийц и остаться в живых.

На фото как раз показана жуткая сцена — окровавленная главная героиня в исполнении Фокс приковано наручниками к мертвому мужчине.

Фото: Millennium Media

В картине также снялись Каллен Мулви, Оуэн Маккэн, Амл Амин и Джек Рот. Работа станет режиссерским полнометражным дебютом С. К. Дейла.

Производством фильма занимается компания Millenium Media, нашедшая сценарий в Blood List – перечень неснятых проектов, за которые проголосовали профессионалы из киноиндустрии.

Когда состоится премьера ленты пока неизвестно.