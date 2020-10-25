Видео опубликовано на YouTube-канале киностудии.
Действие фильма разворачивается в 1930-е годы во время Великой депрессии в Америке.
По сюжету, героиня Робби – грабительница банков, встречает фермера в исполнении Финна Коула. Фермер решает получить за нее вознаграждение, однако преступница покоряет его, и он встает перед сложным нравственным выбором.
Премьера фильма запланирована на 13 ноября этого года.
- Ранее в Сети появился первый трейлер фильма “Черное дно Ма Рейни” (Ma Rainey’s Black Bottom), который стал последней работой актера Чедвика Боузмана.