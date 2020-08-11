Видео опубликовано на YouTube-канале HBO.
Главные роли в проекте сыграли Джуд Лоу и Наоми Харрис, известная по роли мисс Манипенни в бондиане.
Мини-сериал из шести эпизодов состоит из двух частей – “Лето” и “Зима”, над которыми работали разные режиссеры – Марк Манден и Филипп Лоуторп.
Первая расскажет о Сэме, герое Джуда Лоу, который оказывается на таинственном острове рядом с Великобританией. Знакомясь с жителями места и их странными обычаями, персонаж раскрывает травмы прошлого.
Во второй части Хелен, героиня Наоми Харрис, оказывается на том же острове, где ищет ответы на свои вопросы.
В сериале также снимались Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон и Фрейя Аллан.
Сериал “Третий день” выйдет 14 сентября на HBO.
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