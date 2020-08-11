В Сети появился первый официальный трейлер мини-сериала HBO "Третий день" ( "The Third Day").

Видео опубликовано на YouTube-канале HBO.

Главные роли в проекте сыграли Джуд Лоу и Наоми Харрис, известная по роли мисс Манипенни в бондиане.

Мини-сериал из шести эпизодов состоит из двух частей – “Лето” и “Зима”, над которыми работали разные режиссеры – Марк Манден и Филипп Лоуторп.

Первая расскажет о Сэме, герое Джуда Лоу, который оказывается на таинственном острове рядом с Великобританией. Знакомясь с жителями места и их странными обычаями, персонаж раскрывает травмы прошлого.

Во второй части Хелен, героиня Наоми Харрис, оказывается на том же острове, где ищет ответы на свои вопросы.

В сериале также снимались Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон и Фрейя Аллан.

Сериал “Третий день” выйдет 14 сентября на HBO.