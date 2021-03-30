Американская кинокомпания Miramax выпустила первый трейлер своего последнего боевика "Гнев человеческий" (Wrath of Man), в котором Джейсон Стэйтем воссоединился с режиссером Гаем Ричи.

Об этом пишет Collider.

Фильм основан на французском боевике 2004 года “Le Convoyeur”, в котором рассказывается об охраннике, у которого есть скрытые мотивы, когда он устраивается на работу в компанию по производству бронированных грузовиков.

По сюжету римейка, Стэйтем играет Эйча, загадочного молчаливого джентльмена, который расследует серию крупных ограблений в Лос-Анджелесе. Ради этого он внедряется в местную инкассаторскую компанию, чтобы выйти на неуловимых грабителей.

В ленте также снялись Джош Хартнетт, Скотт Иствуд, Холт Маккэллани, Алекс Фернс и Эдди Марсан.

“Гнев человеческий” должен был выйти на экранах кинотеатров 23 апреля, но Miramax и дистрибьютор United Artists Releasing объявили, что переносят премьеру на 7 мая.

Стоит отметить, что это четвертая совместная работа Ричи и Стэйтема после фильмов “Карты, деньги, два ствола”, “Большой куш” и “Револьвер”.