Об этом пишет Collider.
Фильм основан на французском боевике 2004 года “Le Convoyeur”, в котором рассказывается об охраннике, у которого есть скрытые мотивы, когда он устраивается на работу в компанию по производству бронированных грузовиков.
По сюжету римейка, Стэйтем играет Эйча, загадочного молчаливого джентльмена, который расследует серию крупных ограблений в Лос-Анджелесе. Ради этого он внедряется в местную инкассаторскую компанию, чтобы выйти на неуловимых грабителей.
В ленте также снялись Джош Хартнетт, Скотт Иствуд, Холт Маккэллани, Алекс Фернс и Эдди Марсан.
“Гнев человеческий” должен был выйти на экранах кинотеатров 23 апреля, но Miramax и дистрибьютор United Artists Releasing объявили, что переносят премьеру на 7 мая.
Стоит отметить, что это четвертая совместная работа Ричи и Стэйтема после фильмов “Карты, деньги, два ствола”, “Большой куш” и “Револьвер”.
- Популярный актер Джейсон Стейтем известный по фильмам режиссёра Гая Ричи “Карты, деньги, два ствола”, “Большой куш” и “Револьвер”, снимется в новом шпионском триллере “Пять глаз” (Five Eyes).