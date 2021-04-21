Про це повідомляє Los Angeles Times.
18 квітня 88-річний Берк розіслав своїм колегам матеріал, в якому жорстко розкритикували антирасистський рух Black Lives Matter (Життя чорних важливі). В електронному листі було сказано, що Black Lives Matter – це расистський рух ненависті, а одна із його засновниць, Патріс Каллорс, “самопроголошена марксистка”. Наразі в США негативно сприймають подібні висловлювання.
Так збіглося, що Берк розіслав електронні листи в той самий час, коли організаторів премії звинуватили в расизмі, звернувши увагу на те, що серед них нема “кольорових членів”.
У своєму листі Берк посилався на матеріал “Black Lives Matter вривається в Голлівуд”. Її опублікували на сайті консервативного телеведучого Девіда Горовіца. Він звинуватив Каллорс в тому, що вона спекулює на назві організації, а тим часом отримує щедрі гонорари за лекції та консультації щодо расової дискримінації. За його словами, засновниця Black Lives Matter придбала будинок за 1,4 мільйона доларів в передмісті Лос-Анджелеса. При цьому, в районі проживають лише білі.
Колеги Берка здебільшого не підтримали його. Вони назвали його лист “расистським” й ініціювали виключення зі складу організаторів кінопремії.
З часом, Берк сказав, що шкодує про свій вчинок. Він стверджує, що відправив колегам матеріал лише для того, аби проілюструвати подвійні стандарти щодо антирасистського руху.
“Я надіслав це, просто як інформацію. Я не мав прихованих намірів. Тепер я шкодую про те, що взагалі це надіслав”, – сказав Берк.
До слова, Берк був членом Голлівудської асоціації закордонної преси (HFPA) протягом 44 років, а її президентом – протягом 8 років.
HFPA охоплює 90 міжнародних журналістів та розташована в Лос-Анджелесі. Тепер асоціація повинна презентувати зміни, які відбудуться після виходу з їх складу Берка. Інакше понад 100 PR-компаній відмовляться з ними працювати. Зокрема, вже прозвучала пропозиція додати до членів асоціації 13 темношкірих учасників.
- Актриса Кеті Люнг, яка зіграла в роль Чжоу Чанг у фільмах про Гаррі Поттера, розповіла, як піддавалася расистським знущанням під час і після зйомок.