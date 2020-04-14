Магазины бренда Hermes в Китае, после окончания карантина, в первый день работы продали товаров на 2,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Vogue.

В сообщении сказано, что как только в Китае закончился общенациональный карантин, граждане начали тратить сбережения, сэкономленные за время самоизоляции.

Такой объем продаж в Hermes – самый крупный для одного бутика в Китае.

Стоит отметить, что бутик модного бренда находится в торговом центре “Тайку Хуэй” в Гуанчжоу. Это город в провинции Гуандун, одной из самых богатых на территории Китая.

Также сообщается, что после карантина в магазин поступила партия редких сумок, в том числе украшенная бриллиантами Himalayan Birkin.

Также китайцы активно покупали в магазине обувь и кожаные изделия.