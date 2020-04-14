Об этом сообщает Vogue.
В сообщении сказано, что как только в Китае закончился общенациональный карантин, граждане начали тратить сбережения, сэкономленные за время самоизоляции.
Такой объем продаж в Hermes – самый крупный для одного бутика в Китае.
Стоит отметить, что бутик модного бренда находится в торговом центре “Тайку Хуэй” в Гуанчжоу. Это город в провинции Гуандун, одной из самых богатых на территории Китая.
Также сообщается, что после карантина в магазин поступила партия редких сумок, в том числе украшенная бриллиантами Himalayan Birkin.
Также китайцы активно покупали в магазине обувь и кожаные изделия.
- После отмены ряда мероприятий на Неделе моды в Париже организаторы отменили неделю моды в Ракутене (Rakuten Fashion Week) из-за эпидемии коронавируса.