Креативный директор Gucci Алессандро Микеле и известный режиссер Гас Ван Сент рассказали о совместном мини-сериале Ouverture of Something That Never Ended, который презентовали в честь выхода новой коллекции бренда.

Об этом пишет Vogue.

Этот проект претендует на титул самого вдохновленного, ведь над ним работали знаменитые и креативные специалисты. Ван Сент считается мастером запутанных и двусмысленных историй. Это и делает его стиль работы схожим с творчеством Микеле. Объединив усилия, они сняли мини-сериал под названием Ouverture of Something That Never Ended (Увертюра о том, что никогда не заканчивается). В этом сериале представлена ​​новая коллекция Gucci.

Иными словами, режиссер и дизайнер создали альтернативный показ моды в условиях пандемии.

“Какие новые горизонты открываются в тот момент, когда мода выходит из своей зоны комфорта? Какую жизнь находит одежда вне подиума? Такие вопросы рождаются в моей голове, когда я думаю о нынешней ситуации – непонятной, но полной предчувствий”, – написал Микеле в пресс-релизе.

Во время пресс-конференции Микеле рассказал журналистам, что выбрал Ван Сента для совместной работы над минисе-риалом из-за того, что “он смотрит на мир его глазами”.

Съемки сериала длились 20 дней и проходили в Риме и других локациях по всей Италии. Главную роль исполнила актриса Сильвия Кальдерони. В проекте приняли участие “друзья и члены семьи” Микеле. Монтаж длился вплоть до прошлой недели.

“Для меня это был процесс познания. Я наблюдал за многими вещами и многому научился”, – сказал Микеле.

Мини-сериал показывает несколько дней из жизни Кальдерони – частично вымышленных, частично реальных. Вместе с актрисой дизайнер Ван Сент посещает театр, винтажный магазин, кафе. Локации подобрано специально под новую коллекцию бренда.

30 лет назад Ван Сент уже работал в этих локациях во время съемок культового фильма “Мой личный штат Айдахо” (1991).

“Я знал местность ровно настолько, насколько это было нужно Алессандро. Написанная им история была очень специфической и напоминала то, что я делал в “Джерри” (2002), “Слоне” (2003) и “Последних днях” (2005). Мне нравится создавать такие непринужденные истории, которые будто сами разворачиваются перед вашими глазами”, – сказал Ван Сент.

По словам Ван Сента и Микеле, у мини-сериала есть важная цель.

“Для меня идея сериала в том, чтобы показать повседневную жизнь девушки в Риме”, – рассказал режиссер.

Дизайнер Микеле более творчески описал идею ленты. По его словам, зрителю нужно читать между строк.

“Здесь нет какого-то единого и четкого смысла, так как в противном случае разум получил бы победу над чувствами. Это было бы предательством по отношению к прекрасному и бесконечному избытку чувств, который наполняет нас. В конце концов, в этом и заключается очарование жизни – в бесконечном разнообразии возможностей”, – сказал Микеле.

К слову, премьера Ouverture of Something That Never Ended состоялась 16 ноября в рамках форума Vogue Forces of Fashion. Первая серия уже доступна для зрителей.