Об этом пишет Variety.

В возрождении шоу снимутся Миранда Косгроув, Джерри Трейнор и Натан Кресс. Продюсерами сериала выступят Джей Коген и Али Схоутен.

Оригинальный проект “АйКарли”, состоящий из 6 сезонов и 97 эпизодов, транслировался на Nickelodeon с 2007 по 2012 год.

Сериал рассказывал о тринадцатилетней девочке Карли, которая живет со своим старшим братом, двадцатишестилетним Спенсером. Со своими друзьями Сэм и Фредди она создала молодежно-развлекательное веб-шоу “iCarly”.