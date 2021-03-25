Американский парк развлечений Evermore отозвал судебный иск против певицы Тейлор Свифт. Они обвиняли ее в плагиате, так как артистка назвала свой альбом Evermore.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

В декабре 2020 года владельцы парка Evermore подали в суд на певицу. Они обвинили ее в том, что она назвала свой альбом также, как называется их парк. Из-за этого якобы снизились поисковые запросы о парке, так как пользователи больше искали альбом.

Владельцы парка говорили о том, что потратили миллионы долларов на его строительство и вложились в раскрутку бренда с 2018 года.

Владельцы парка утверждали, что с тех пор как Тейлор Свифт загрузила альбом в Интернет, у пользователей Сети возникали проблемы – они хотели приобрести билеты в парк или заказать их фирменную продукцию, а вместо этого их направляло на страницы, где можно было послушать альбом певицы.

Но конфликт удалось решить. Обе стороны отказались от финансовых претензий.

Адвокаты Evermore Park отозвали иск против Свифт.