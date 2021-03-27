Аргентинец Марсело Толедо обычно создает скульптуры и украшения из металла. Однако пандемия повлияла не только на его здоровье, но и на творчество.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

В частности, художник начал создавать скульптуры из использованных масок и шприцев, которых во время пандемии COVID-19 стало критически много.

Толедо, который изготовил ювелирные изделия для мюзикла “Эвита” на Бродвее и уникальные украшения для Барака Обамы и Мадонны, одним из первых в Аргентине заразился COVID-19. Его госпитализировали на восемь дней с пневмонией.

Этот опыт оставил отпечаток на его жизни и творчества. Художник решил изучать разрушительное воздействие вируса. После выздоровления он создал 14-метровую маску с аргентинским флагом, которую положил на знаковый обелиск в Буэнос-Айресе, чтобы повысить осведомленность о донорстве органов во время пандемии.

Об этом он решил не останавливаться и создал десятки уникальных произведений, которые объединил в выставку “Музей покойного”.

Толедо собирает отходы пандемии, которые присылают больницы, лаборатории и случайные люди. Например, некоторые его произведения сделаны из флаконов для вакцин, медицинских деталей, а также газетных вырезок о пандемии.

“Я очень рад, что могу превратить боль на красоту, и эта выставка фиксирует именно то, что происходит с нами как с обществом”, – сказал Толедо.

Выставка стартует с сентября в общественном помещении в центре Буэнос-Айреса. Художник говорит, что это его первая выставка, на материалы для которой он не потратил ни одного доллара.

На выставке представят настоящий корабль, который символически пересекает “шторм” и острова из переработанного мусора, чтобы повысить осведомленность о важности заботы об окружающей среде.

“Идея этого” Музея покойного “с одной стороны – искать элементы со всего мира, а также иметь возможность его тиражировать в других местах и ​​даже получить физический музей, чтобы оставить произведения для потомков”, – сказал Толедо.