Об этом она сообщила в Instagram.

Пэрис получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, бизнесмена и диджея в одном лице Картера Реума.

“Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете об этом, вы чувствуете это. Моя любовь, мы были вместе с первого свидания, а в мой день рождения он устроил особую поездку в тропический рай. По дороге на ужин Картер завел меня в домик, украшенный цветами, и встал на одно колено. Я сказала “да”, “да” навсегда. Нет никого, с кем я бы предпочла провести вечность, кроме него”, – сообщила Хилтон.

Фото: parishilton.соm

Она также разместила видеозапись церемонии.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

Своей невесте Реум подарил кольцо с бриллиантом, разработанное Жаном Дуссе, правнуком легендарного Луи Картье.