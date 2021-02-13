Об этом сообщает американский телеканал ABC.

Посреди ночи с 11 на 12 февраля первая леди украсила лужайку Белого дома по меньшей мере шестью огромными валентинками. На каждом сердце содержится послание: “единство”, “доброта”, “сила”, “сочувствие” и другие.

По словам представителя первой леди, этот праздник — ее любимый, а эти сердца — валентинка первой леди для всей страны.

“День святого Валентина всегда был одним из ее любимых праздников. Эти послания об исцелении, единстве, надежде и сострадании — это ее валентинка для страны”, — говорит пресс-секретарь.

Журналисты сняли, как супруги Байден осматривали эту композицию утром за чашкой кофе. Президент Джо Байден, комментируя сюрприз жены, сказал:

“Есть надежда. Просто нужно оставаться сильным. Многие люди пережили невыносимые страдания. Они потеряли свои семьи, потеряли своих детей, своих мужей, жен, мам, пап, и это почти невыносимо. Единственное, что я могу сказать им, это то, что они все еще в вашем сердце. Подумайте о них в своем сердце”.

Фото: АВС