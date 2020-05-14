Об этом сообщается на странице певицы в Instagram.
“Сегодня нас уже четверо”, – подписала снимок певица, на котором запечатлена на последнем месяце беременности.
На фото артистка держит на руках собачку, а муж, солист группы The Maneken, Евгений Филатов ее нежно обнимает.
Артистка подарила своему мужу сына.
“Спасибо за сына”, – написал в комментариях Филатов.
Он также опубликовал трогательный снимок из роддома, на котором держит новорожденного сына на руках.
В подписи к снимку музыкант отметил, что мальчика назвали Александром.
“Филатов Александр Евгеньевич”, – подписал фото муж певицы..
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