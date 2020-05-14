Об этом сообщается на странице певицы в Instagram.

“Сегодня нас уже четверо”, – подписала снимок певица, на котором запечатлена на последнем месяце беременности.

На фото артистка держит на руках собачку, а муж, солист группы The Maneken, Евгений Филатов ее нежно обнимает.

Артистка подарила своему мужу сына.

“Спасибо за сына”, – написал в комментариях Филатов.

Он также опубликовал трогательный снимок из роддома, на котором держит новорожденного сына на руках.

В подписи к снимку музыкант отметил, что мальчика назвали Александром.

“Филатов Александр Евгеньевич”, – подписал фото муж певицы..