Об этом она сообщила в своем Іnstagram.

“Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего врача был доступ к тестам. Мой тест показал положительный результат”, – написала певица. Она добавила, что в течение двух недель ее семья была дома и придерживалась инструкции врачей. “Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным”, – подчеркнула Pink.

Pink также отметила, что решила поддержать сотрудников здравоохранения, и пожертвует по 500 тыс. Долларов в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса.