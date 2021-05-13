Pink назвала «несправедливим» те, що її порівнювали з іншими попзірками

Американська співачка, авторка пісень і акторка Pink назвала "несправедливим" то, що на початку кар'єри її порівнювали з іншими попзірками.

Про це повідомляє журнал Just Jared.

41-річна співачка згадала, що на початку своєї кар’єри її називали “антибрітні” (маючи на увазі Брітні Спірс) або “антикрістіна” (маючи на увазі Крістіну Агілеру).

“Це було так несправедливо стосовно всіх дівчат. Ніхто з нас цього не хотів, я люблю Брітні — вона завжди носила з собою мій альбом”, – зазначила Pink.

Вона також назвала себе вуличним панком і додала:

“Це не обов’язково має бути антибрітні. Я не хочу ні з ким змагатися. Я думаю, що ми пройшли через це так добре, як тільки може 20-річна дівчинка. Тепер я думаю, що все по-іншому. Дівчата, які підтримують дівчат, — це круто — я таке люблю”.