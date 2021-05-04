Про це повідомляє журнал People.
За словами Pink, боротьба з COVID-19 була настільки важкою, що вона думала, що не виживе.
Співачка та її син Джеймсон Мун отримали позитивний результат тесту на коронавірус у квітні 2020 року.
“Все було дуже, дуже погано, що я навіть переписала свій заповіт”, – сказала співачка.
“Я подзвонила своєму найкращому другу і сказала: “Мені просто потрібно, щоб ти сказав Віллоу (донька співачки, – ред.), як сильно я її люблю. Мені було дійсно дуже страшно і дуже погано”, – згадувала вона.
Крім того, напередодні Дня матері в травні минулого року Pink написала есе, в якому міркувала про пандемію коронавірусу і про свій власний досвід з цією хворобою.
“Боротьба з COVID-19 разом з моїм 3-річним сином була найважчим фізичним і емоційним досвідом, який я пережила як мати. Через кілька тижнів після отримання результатів нашого аналізу мій син все ще був хворий, і у нього була гарячка. Це був жахливий час, коли я не знала, що буде далі”, – поділилася співачка.
- Співачка Pink та її чоловік Кері Харст взяли з притулку The Labelle Foundation (Лос-Анджелес) цуценя на прізвисько Хабаньеро Маунтін Гай Кадаш Харт.