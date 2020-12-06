Об этом сообщает Reuters.
Пистолет Walther PP был продан за $256 000 при начальной цене лота от $150 000 до $200 000, говорится в сообщении.
Речь идет об оружии Walther PP. Фанаты ленты знают, что Джеймс Бонд в исполнении актера Шона Коннери поменял Beretta на Walther PP. После того Walther стал культовым ружьем Джеймса Бонда.
На аукционе купили и стойку для оружия, которое использовал актер Шон Коннери во время своего первого появления в роли суперагента. За нее заплатили более $250 тыс.
- Ранее сообщалось, что 31 октября умер известный шотландский актер и лауреат премии “Оскар” Шон Коннери. Ему было 90 лет.