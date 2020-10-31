31 октября умер известный шотландский актер и лауреат премии "Оскар" Шон Коннери. Ему было 90 лет.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью актера

Мировую славу Коннери получил благодаря роли легендарного Джеймса Бонда сразу в семи фильмах “бондианы”.

За свою карьеру Коннери сыграл в более чем 70 фильмах. В фильмографии мужчины такие знаменитые ленты, как “Убийство в Восточном экспрессе”, “Неприкасаемые” и “Индиана Джонс и последний крестовый поход».

Кроме “Оскара” Шон Коннери получил две награды BAFTA и три “Золотых глобуса”.

В августе этого года актер отпраздновал свой 90-ый день рождения.