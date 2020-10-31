Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью актера
Мировую славу Коннери получил благодаря роли легендарного Джеймса Бонда сразу в семи фильмах “бондианы”.
За свою карьеру Коннери сыграл в более чем 70 фильмах. В фильмографии мужчины такие знаменитые ленты, как “Убийство в Восточном экспрессе”, “Неприкасаемые” и “Индиана Джонс и последний крестовый поход».
Кроме “Оскара” Шон Коннери получил две награды BAFTA и три “Золотых глобуса”.
В августе этого года актер отпраздновал свой 90-ый день рождения.
- В 2018 году умерла актриса Юнис Гейсон, сыгравшая роль “девушки Бонда”. Ей было 90 лет.
- В 2017 году в возрасте 89 лет скончался актер Роджер Мур, сыгравший роль Джеймса Бонда.