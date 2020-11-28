Американская поп-певица Майли Сайрус выпустила первый за три года студийный альбом.

Он доступен для прослушивания на стриминговіх платформах Spotify, Apple Music и других.

Сайрус, комментируя выход альбома, эмоционально заявила: “Мое пластиковое сердце поражено той поддержкой, которую я получаю сегодня. Я, б***ь, родилась, чтобы сделать пластинку, которую только что выдала!”.

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Plastic Hearts стал седьмым по счету и первым за последние три года студийным альбомом певицы. В него вошли 15 треков, среди которых — совместные работы с Билли Айдолом, Джоан Джетт и Дуа Липой.

На днях Сайрус решилась на очередной эпатажный поступок. На этот раз она устроила фотосессию в гробу.