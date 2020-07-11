Эротический журнал Playboy второй раз в истории поместил на обложку мужчину. Ним стал музыкант Bad Bunny.

Об этом пишет CNN.

До этого на обложке журнала был лишь один мужчина — создатель Playboy Хью Хефнер, который умер в 2017 году.

Bad Bunny дал журналу интервью под названием “Bad Bunny не играет в бога”, в котором высказал свое отношение к социальным проблемам современности.

Для обложки музыкант предстал в позолоченной тоге Versace, в цепях и лавровом венке. Более того, для одного из фото его губы украсили крошечными кроликами Playboy.