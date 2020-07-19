Об этом сообщает журнал New Musical Express.
Выход полной обновленной версии альбома ожидается 31 июля 2020 года.
Пол Маккартни рассказал, что идея пригласить на запись “Beautiful Night” Ринго Старра принадлежала Джеффу Линну из ELO, который также принимал участие в работе над “Fliming Pie”.
В результате Старр записал партию ударных, в том числе соло, и бэк-вокал.
Кроме того, музыканты внесли некоторые изменения в первоначальный вариант песни.
- 18 июня британский певец, композитор, один из участников и основателей группы The Beatles Пол Маккартни отпраздновал 78-й день рождения.