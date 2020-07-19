Пол Маккартни и его партнер по группе The Beatles Ринго Старр в рамках переиздания своего знаменитого альбома 1997 года Flaming Pie записали обновленную версию композиции "Beautiful Night".

Об этом сообщает журнал New Musical Express.

Выход полной обновленной версии альбома ожидается 31 июля 2020 года.

Пол Маккартни рассказал, что идея пригласить на запись “Beautiful Night” Ринго Старра принадлежала Джеффу Линну из ELO, который также принимал участие в работе над “Fliming Pie”.

В результате Старр записал партию ударных, в том числе соло, и бэк-вокал.

Кроме того, музыканты внесли некоторые изменения в первоначальный вариант песни.