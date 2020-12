Пол Маккартни выпустил живописный клип «When Winter Comes»

Ролик опубликован на YouTube-канале музыканта.

Режиссером видео выступил известный британский аниматор Джефф Данбар.

Клип вышел в поддержку нового альбома Маккартни “McCartney III”, релиз которого состоялся 18 декабря.

По словам музыканта, именно с композиции “Winter Bird/When Winter Comes” эта пластинка и берет свое начало.

‘It all started with this track really, as I was making a bit of music for a film project…’ – Paul McCartney

When Winter Comes. The animated short film, directed by Geoff Dunbar. Out now on @YouTube: https://t.co/Kc9h3eGinz #McCartneyIII pic.twitter.com/5c6T9gZQGo

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) December 22, 2020