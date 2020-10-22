Ролик он выложил на своем YouTube-канале.

Название альбома отсылает к двум предыдущим пластинкам Маккартни – McCartney и McCartney II, которые были записаны 50 и 40 лет назад соответственно. Оба альбома музыкант создал в домашних условиях.

По данным издания Rolling Stone, Маккартни записал новый альбом во время карантина на своей ферме в графстве Сассекс.

В конце трейлера появляется дата релиза пластинки – она выйдет в этом году 11 декабря.