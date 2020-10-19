Об этом она сообщила в Instagram.
Гранде опубликовала видео, на котором вводит на клавиатуре ноутбука слово “positions”.
Также на ее странице в Twitter появилась ссылка на ее сайт, где запущены два таймера, один отсчитывает время до 23 октября, а второй — до 30-го.
Над таймерами также есть слово “positions”. Поклонники предположили, что так будет называться новый альбом певицы.
- Ранее сообщалось, что американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде представили совместный трек под названием “Rain on Me”.