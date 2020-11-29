Британский актер Дэвид Проуз, который сыграл Дарта Вейдера в классической трилогии "Звездных войн", умер на 86 году жизни.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что Проуз умер после непродолжительной болезни.

Также эту информацию подтвердило и агентство Bowington Management, которое представляет интересы актера.

Актера выбрали на роль Дарта Вейдера из-за его внушительного телосложения. В фильме его героя озвучивал Джеймс Эрл Джонс. Проуза заметил режиссер Джордж Лукас в фильме 1971 года “Заводной апельсин”, где он играл телохранителя, и пригласил на прослушивание на роли Дарта Вейдера и Чубакки в “Звездные войны: Эпизод IV – Новая надежда”.