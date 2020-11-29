Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что Проуз умер после непродолжительной болезни.
Также эту информацию подтвердило и агентство Bowington Management, которое представляет интересы актера.
Актера выбрали на роль Дарта Вейдера из-за его внушительного телосложения. В фильме его героя озвучивал Джеймс Эрл Джонс. Проуза заметил режиссер Джордж Лукас в фильме 1971 года “Заводной апельсин”, где он играл телохранителя, и пригласил на прослушивание на роли Дарта Вейдера и Чубакки в “Звездные войны: Эпизод IV – Новая надежда”.
- Ранее сообщалось, что 31 октября умер известный шотландский актер и лауреат премии “Оскар” Шон Коннери. Ему было 90 лет.