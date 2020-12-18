Английский актер Джереми Буллок, сыгравший роль охотника за головами Бобы Фетта в “Звездных войнах “, умер в возрасте 75 лет.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

По словам агента актера, он скончался в больнице в четверг от осложнений со здоровьем, прожив много лет с болезнью Паркинсона.

“У него была долгая и счастливая карьера, охватывающая более 45 лет. Он был предан своей жене, трем сыновьям и 10 внукам, и они будут ужасно скучать по нему“, – отметил он.

Буллок был наиболее известен по роли охотника за головами Бобы Фетта в “Империя наносит ответный удар“ и “Возвращение джедая“.

Актер также появился в фильме о Джеймсе Бонде “Осьминожка“ в 1983 году и в сериале BBC “Доктор Кто“ в 1970-х.