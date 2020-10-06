Об этом сообщает издание Variety.
О смерти актера сообщила его жена Элисса.
По ее словам, супруг умер 4 октября в результате вируса Западного Нила, лекарства от которого не существует.
На телевидении Миддлтон появлялся в фильмах “Закон и порядок”, “Твин Пикс” и, совсем недавно, в “Черном списке”, где он играл раздраженного начальника Управления DMV Глена Картера. В римейке сериала “Твин Пикс” Дэвида Линча в 2017 году Кларк Миддлтон сыграл Чарли, мужа Одри (Шерилин Фенн).
На протяжении своей карьеры Миддлтон работал с известными режиссерами, в том числе с Квентином Тарантино в фильме “Убить Билла-2, Энг Ли в “Вудстоке”, Бон Джун Хо в “Снежном пироге” и Фрэнком Миллером и Робертом Родригесом в “Городе грехов”.
Миддлтон также писал кино- и театральные сценарии.
Миддлтон начал работать актером в Нью-Йорке в 1983 году, дебютировав в трех спектаклях с актрисой, удостоенным награды “Эмми”, Джеральдин Пейдж.
- На 83 году жизни умерла британская актриса Дайана Ригг, сыгравшая одну из главных ролей в сериале “Игра престолов” и жену агента Джеймса Бонда.