Актер, режиссер и продюсер Кларк Миддлтон, сыгравший в фильме "Убить Билла-2, "Черный список" и "Сквозь снег", умер в воскресенье. Причиной смерти стал вирус Западного Нила. Ему было 63 года.

Об этом сообщает издание Variety.

О смерти актера сообщила его жена Элисса.

По ее словам, супруг умер 4 октября в результате вируса Западного Нила, лекарства от которого не существует.

На телевидении Миддлтон появлялся в фильмах “Закон и порядок”, “Твин Пикс” и, совсем недавно, в “Черном списке”, где он играл раздраженного начальника Управления DMV Глена Картера. В римейке сериала “Твин Пикс” Дэвида Линча в 2017 году Кларк Миддлтон сыграл Чарли, мужа Одри (Шерилин Фенн).

На протяжении своей карьеры Миддлтон работал с известными режиссерами, в том числе с Квентином Тарантино в фильме “Убить Билла-2, Энг Ли в “Вудстоке”, Бон Джун Хо в “Снежном пироге” и Фрэнком Миллером и Робертом Родригесом в “Городе грехов”.

Миддлтон также писал кино- и театральные сценарии.

Миддлтон начал работать актером в Нью-Йорке в 1983 году, дебютировав в трех спектаклях с актрисой, удостоенным награды “Эмми”, Джеральдин Пейдж.