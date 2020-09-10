На 83 году жизни умерла британская актриса Дайана Ригг, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Игра престолов" и жену агента Джеймса Бонда.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию от агента актрисы.

Семья актрисы попросила британские СМИ не беспокоить их в “это трудное время”.

Ригг родилась 20 июля 1398 года, она известна по роли жены Джеймса Бонда в фильме “На секретной службе её Величества”, Оленны Тирелл в сериале “Игра престолов”, а также роли Эммы Пил в британском сериале “Мстители”.

В 1988 году актриса была удостоена титула ордена Британской империи, а в 1994 году получила титул Дамы–Командора. У актрисы осталась дочь Рэйчел Стирлинг (1977).