Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию от агента актрисы.
Семья актрисы попросила британские СМИ не беспокоить их в “это трудное время”.
Ригг родилась 20 июля 1398 года, она известна по роли жены Джеймса Бонда в фильме “На секретной службе её Величества”, Оленны Тирелл в сериале “Игра престолов”, а также роли Эммы Пил в британском сериале “Мстители”.
В 1988 году актриса была удостоена титула ордена Британской империи, а в 1994 году получила титул Дамы–Командора. У актрисы осталась дочь Рэйчел Стирлинг (1977).
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