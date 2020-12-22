Умер барабанщик шведской группы Roxette Пелль Алсинг. Ему было 60 лет.

Об этом говорится на странице группы в Instagram.

“Пелль был не только удивительным и изобретательным барабанщиком, который помогал нам создавать звук Roxette с самого первого дня, но и лучшим другом, которого вы только можете себе представить, добрым и щедрым человеком, с большим сердцем, бьющимся за всех”, — написала группа.

Причину смерти музыканта пока не называют.

В декабре прошлого года в возрасте 62 лет умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон.