Об этом говорится на странице группы в Instagram.
“Пелль был не только удивительным и изобретательным барабанщиком, который помогал нам создавать звук Roxette с самого первого дня, но и лучшим другом, которого вы только можете себе представить, добрым и щедрым человеком, с большим сердцем, бьющимся за всех”, — написала группа.
Причину смерти музыканта пока не называют.
В декабре прошлого года в возрасте 62 лет умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон.
- Ранее сообщалось, что американский музыкант, легенда кантри Чарли Прайд умер от осложнений коронавируса COVID-19. Ему было 86 лет.