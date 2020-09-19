В возрасте 73 лет умер Ли Керслейк, наиболее известный как барабанщик Uriah Heep и Оззи Осборна.

Об этом сообщает издание NME.com.

По словам бывшего коллеги по группе Uriah Heep Кена Хенсли, Керслейк умер рано утром 19 сентября. Причина смерти – рак простаты.

“С огромной тяжестью на сердце сообщаю, что Ли Керслейк, мой друг на протяжении 55 лет и лучший барабанщик, с которым я когда-либо играл, проиграл свою битву с раком сегодня в 03:30”, – написал Хенсли в Facebook.

Керслейк много лет боролся с раком простаты. В декабре 2018 года он сообщил, что неизлечимо болен, и его рак пустил метастазы на другие части его тела.

Керслейк родился в Дорсете в 1947 году. Первой группой, в которой он играл, были The Gods, в ее состав в разное время входили Мик Тейлор, Кен Хенсли и Грег Лейк.

После распада группы Хенсли присоединился к Uriah Heep, и Керслейк последовал его примеру в 1971 году. Его игра записана в альбомах Heep “Demons And Wizards” и “Magician’s Birthday”.

Керслейк работал с Оззи Осборном, играя на барабанах в альбомах “Blizzard Of Ozz” и “Diary Of A Madman”. Сотрудничать они стали после случайной встречи в отеле Kings Cross в Австралии в 1980 году.