Умер французский сценарист, режиссер и друматург Жан-Клод Каррьер, известный по фильмам "Этот смутный объект желания", "Дневная красавица" и "Скромное обаяние буржуазии" Луиса Бунюэля. Ему было 89 лет.

Об его смерти сообщила дочь Киара Каррьер, передает телеканал BFM.

Сценарист умер в своем доме в Париже естественной смертью и будет похоронен на родине, в деревне Коломбьер-Сюр-Орб во Франции.

Каррьер известен как сценарист более чем 140 фильмов. В частности, он написал сценарии к картинам Луиса Бунюэля “Дневник горничной”, “Скромное обаяние буржуазии”, “Дневная красавица”, “Млечный Путь”, “Призрак свободы”, “Этот смутный объект желания”.

Также он сотрудничал с такими режиссерами, как Жан-Люк Годар, Милош Форман, Фолькер Шлендорф, Луи Маль и Хесус Франко, Филипп Кауфман, Анджей Вайда, Петер Фляйшман.

Как режиссер он снял короткометражный фильм “Счастливая годовщина” (1962), который принес ему “Оскар”, а также “Разрыв” (1961) и “Маникюрные ножницы” (1969).