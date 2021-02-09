Об его смерти сообщила дочь Киара Каррьер, передает телеканал BFM.
Сценарист умер в своем доме в Париже естественной смертью и будет похоронен на родине, в деревне Коломбьер-Сюр-Орб во Франции.
Каррьер известен как сценарист более чем 140 фильмов. В частности, он написал сценарии к картинам Луиса Бунюэля “Дневник горничной”, “Скромное обаяние буржуазии”, “Дневная красавица”, “Млечный Путь”, “Призрак свободы”, “Этот смутный объект желания”.
Также он сотрудничал с такими режиссерами, как Жан-Люк Годар, Милош Форман, Фолькер Шлендорф, Луи Маль и Хесус Франко, Филипп Кауфман, Анджей Вайда, Петер Фляйшман.
Как режиссер он снял короткометражный фильм “Счастливая годовщина” (1962), который принес ему “Оскар”, а также “Разрыв” (1961) и “Маникюрные ножницы” (1969).
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