Скончался лидер финской метал-группы Children of Bodom и супергруппы Bodom After Midnight Алекси Лайхо. Ему было 42 года.

Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.

Это случилось еще на прошлой неделе, однако участники коллектива объявили о смерти Лайхо только сегодня. Причина смерти музыканта пока не разглашается.

“Мы потрясены внезапной кончиной нашего дорогого друга и участника группы. Невозможно описать словами этот шок и глубокую печаль, которую мы испытываем”, – отметили Даниэль Фрейберг, Митя Тойвонен и Вальттери Вайринен из группы Bodom After Midnight.

Остальные участники коллектива от комментариев отказались.

Сетра Лайхо попросила уважать чувства семьи музыканта и не беспокоить их в эту трудную минуту.

“Мы просим понимания в эти трудные времена. Похороны моего младшего брата пройдут конфиденциально”, – сказала она.

Алекси Лайхо родился 8 апреля 1979 года в финском городе Эспоо. В 1993 году он основал группу IneartheD, которая впоследствии была переименована в Children of Bodom. Коллектив за время существования выпустил десять студийных альбомов, последний из них называется Hexed, он вышел в 2019 году.