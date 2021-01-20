Об этом сообщает издание Deadline.
Причиной смерти Ричардсона стала сердечная недостаточность. Семья планирует проститься с ним на закрытой церемонии. Публичное мемориальное мероприятие организуют позднее.
Отмечается, что ранее Ричардсону удалось преодолеть рак.
Карьеру сценариста он начал в 1985 году. Кроме “Симпсонов”, он работал над сериалами “Два с половиной человека”, “Малкольм в центре внимания”, “Пустое гнездо” и другими.
- Ранее сообщалось, что американская семья настолько не знала, чем себя занять на карантине, что, найдя старые костюмы героев мультсериала “Симпсоны”, решила воспроизвести знаменитую заставку мультфильма.