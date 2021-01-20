Американский сценарист Дэвид Ричардсон, который был одним из создателей мультсериала "Симпсоны", скончался на 66-м году жизни.

Об этом сообщает издание Deadline.

Причиной смерти Ричардсона стала сердечная недостаточность. Семья планирует проститься с ним на закрытой церемонии. Публичное мемориальное мероприятие организуют позднее.

Отмечается, что ранее Ричардсону удалось преодолеть рак.

Карьеру сценариста он начал в 1985 году. Кроме “Симпсонов”, он работал над сериалами “Два с половиной человека”, “Малкольм в центре внимания”, “Пустое гнездо” и другими.