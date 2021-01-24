Об этом сообщил в Twitter его друг, президент WGA West Говард Родман.

“Мне было очень грустно узнать, что прошлой ночью умер Уолтер Бернстайн – легендарный сценарист и один из великих людей. Ему был 101 год. Мне чертовски повезло, что три поколения нашей семьи знали его”, – написал он.

Бернстайн родился в 1919 году в Бруклине. В 1940-м окончил колледж. В 1941-м его призвали в армию и до окончания войны он служил военным корреспондентом, писал для армейского еженедельника и для журнала The New Yorker. После издал свои заметки отдельной книгой, был замечен в Голливуде и в 1947-м заключил контракт с Columbia как сценарист.

А уже в 1950-м попал в голливудский “черный список” из-за подозрений в симпатии к коммунизму.

Он стал известен благодаря таким работам, как “Поцелуями сотри кровь с моих рук”, “Чертовка в розовом трико”, “Великолепная семерка”, “Парижский блюз”, “Бетси”, “Дом на Кэрролл-стрит”, “Проказник из психушки”, “Подставное лицо” с Вуди Алленом. Две картины поставил как режиссер, а также снялся в эпизодической роли у Вуди Аллена в фильме “Энни Холл”.

За основанный на личном опыте сценарий “Подставного лица” Бернстайн номинировался в 1977 году на премию “Оскар” и приз Гильдии сценаристов США. С 1990-х годов сочиняет главным образом для телевидения. Написал, в частности, удостоившийся высоких оценок сценарий телевизионной картины “Дети мисс Эверс”, 1997.