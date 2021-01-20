Сегодня, 20 января, в возрасте 48 лет скончался известный украинский дизайнер Сергей Ермаков.

Об этом сообщили его подруга, телеведущая Светлана Вольнова и художница Анжелика Рудницкая.

“Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой любимый. 20 января, солнечным утром”, – написала Вольнова.

Рудницкая отметила, что дизайнер почти потерял зрение, но не терял желание творить красоту, работать, общаться, жить.

“Каждое его платье всегда была событием. Тонкий. Чувствительный. И при этом несокрушимый. Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить”, – добавила она.

Причину смерти дизайнера не сообщают, однако известно, что Ермаков был болен диабетом и последние годы жизни передвигался на коляске.

Отметим, что Сергей увлекался рисованием еще с шести лет. Свое первое платье Ермаков придумал, когда учился в 7-м классе. Оно было создано на новогодний вечер для его мамы.

Сергей считался одним из самых дорогих дизайнеров Украины. Он шил одежду из дорогих и качественных материалов. Модельер одевал Светлану Лободу, Дашу Астафьеву, Камалию, Надежду Мейхер и еще много известных украинских леди.