Об этом в Twitter сообщила владелица кошки.

В 2018 году в Нобик обнаружили почечную недостаточность. На днях 18-летняя кошка умерла на руках у своей владелицы.

Женщина отмечала, что Нобико была самой старой кошкой в ее семье.

Нобико стала известной в 2004-2005 годах. Тогда ее владельцы сделали фото, на котором кошку держат на руках, и выложили в Сеть. Пользователей поразило то, насколько Нобико “длинная”.

Так появился мем о “Длиннокоте” (LongCat), а Нобико превратилась в одного из самых известных котов в Интернете.

В мемах Нобико сравнивали с Годзиллой и другими чудовищами, нередко — с небоскребами.

