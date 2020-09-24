Во Франции в возрасте 93 лет умерла легендарная певица и актриса Жюльетт Греко.

Об этом пишет The Guardian.

“Жюльетт Греко умерла в эту среду в окружении своей семьи в доме, который она так любила. Ее жизнь была невероятной“, — говорится в заявлении родственников.

Также отмечается, что она “придавала блеск французской музыке вплоть до 89 лет, когда её карьера закончилась инсультом”. В том же – 2016 году – она потеряла единственную дочь Лоуренс-Мари.

Греко родилась 7 февраля 1927 года в Монпелье. В конце 1930-х она выступала танцовщицей в парижской “Опера Гарнье”.

Во время Второй мировой войны ее семья участвовала в движении сопротивления, а мать была задержана Гестапо и отправлена в концентрационный лагерь.

Расцвет карьеры Жюльетт Греко как певицы пришелся на послевоенный период. Ее первыми хитами были “Si Tu T’imagines”, “Parlez-moi d`Amour” и “Je Suis Comme Je Suis”.

Греко также была киноактрисой и работала с такими знаменитостями, как Жан Кокто, Ингрид Бергман, Орсон Уэллс и Ава Гарднер.