Об этом пишет The Guardian.
“Жюльетт Греко умерла в эту среду в окружении своей семьи в доме, который она так любила. Ее жизнь была невероятной“, — говорится в заявлении родственников.
Также отмечается, что она “придавала блеск французской музыке вплоть до 89 лет, когда её карьера закончилась инсультом”. В том же – 2016 году – она потеряла единственную дочь Лоуренс-Мари.
Греко родилась 7 февраля 1927 года в Монпелье. В конце 1930-х она выступала танцовщицей в парижской “Опера Гарнье”.
Во время Второй мировой войны ее семья участвовала в движении сопротивления, а мать была задержана Гестапо и отправлена в концентрационный лагерь.
Расцвет карьеры Жюльетт Греко как певицы пришелся на послевоенный период. Ее первыми хитами были “Si Tu T’imagines”, “Parlez-moi d`Amour” и “Je Suis Comme Je Suis”.
Греко также была киноактрисой и работала с такими знаменитостями, как Жан Кокто, Ингрид Бергман, Орсон Уэллс и Ава Гарднер.
- В возрасте 104 лет умерла обладательница двух “Оскаров”, звезда “Унесенных ветром”, “Приключений Робин Гуда”, “Ямы со змеями” и “Наследницы” Оливия де Хэвилленд.