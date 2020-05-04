Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так, картина выйдет в прокат 27 мая 2022 года, вместо запланированной даты 21 мая 2021 года.

Серия фильмов рассказывает об истории наемного киллера Джона Уика, главную роль исполняет канадский актер Киану Ривз.

Кроме того, компания сообщила, о переносе еще одной части франшизы “Пила” с участием Криса Рока и Сэмюэла Л. Джексона. Фильм должен был выйти в этом месяце, но теперь зрители смогут увидеть его только через год.