Об этом пишет Harper’s Bazaar.

В частности, Приянка станет амбассадором Института позитивной моды, ответственного за продвижение позитивных изменений в индустрии моды, а также инклюзивности и этических принципов.

Она будет вдохновлять будущие поколения, а также доносить о важности творческого образования.

Кроме того, Чопра будет принимать активное участие в различных мероприятиях, проводимых Британским советом моды, включая Лондонскую неделю моды и The Fashion Awards, начиная с ноября 2020 года по декабрь 2021 года.

“Я очень рада присоединиться к Британскому совету моды в качестве его амбассадора по позитивным изменениям. Мода всегда была пульсом поп-культуры и может быть мощной силой, способной объединять культуры и людей. Я с нетерпением жду момента, когда получу возможность воспеть невероятное разнообразие и креативность модной индустрии, продвигая начинающих и уже известных дизайнеров, которые делают все, чтобы оказать влияние на людей и нашу планету”, – отметила модель.