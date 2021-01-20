Индийская актриса, фотомодель, певица, а также победительница конкурса "Мисс мира 2000" Приянка Чопра рассказала о расистских издевательствах в старшей школе.

Об этом сообщает PEOPLE.

Расистские издевательства Приянка испытала во время учебы в американской средней школе, когда ей было 15 лет. Мучение было настолько сильным, что она в конце концов вернулась в Индию, чтобы закончить учебу.

“Я воспринимала это очень лично. Глубоко внутри оно начинало меня грызть. Я была в аду. Я подумала: “Не смотрите на меня. Я просто хочу быть невидимой”. Моя уверенность была подорвана. Я всегда считала себя уверенным в себе человеком, но я была очень не уверена в том, где я была, кем я была”, – призналась модель.

Как известно, Чопра – звезда Болливуда, получившая признание и в Голливуде. Будущая звезда воспитывалась ее родителями – армейскими врачами в Индии, пока она не решила переехать в США, когда ей было 12. Три года она жила у родственников в Нью-Йорке, а затем переехала в Ньютон.

Из-за этого другие девочки-подростки кричали ей оскорбления вроде: “Домовой, возвращайся в свою страну!” и “Вернись на слона”, когда она шла по коридору школы.

По словам актрисы, она пыталась игнорировать хулиганов и искала утешение в кругу близких друзей. Она даже обращалась за помощью к психологу, но безрезультатно.

Приянка также отметила, что в этот бурный период своей жизни она “рассталась с Америкой”. После одного телефонного звонка родителям она решила вернуться домой. Именно там будущая Мисс Мира восстановила свою самооценку.

“Я была так счастлива, что, вернувшись в Индию, была окружена такой большой любовью и восхищением тем, кем я была. Возвращение в Индию исцелило меня после того опыта в старшей школе”, – резюмировала она.