Британський принц Гаррі розповів про одне з перших побачень зі своєю дружиною Меган Маркл. Вони зустрічалися в супермаркеті, намагаючись не привертати уваги.

Про це Гаррі розказав в подкасті Armchair Expert.

За словами британського принца, коли він був юнаком, то йому здавалося, що на нього дивляться, як на тварину в зоопарку. Також він порівняв своє життя з історією головного героя фільму “Шоу Трумена”. Він помічав, що люди постійно впізнавали його, попри майстерність маскуватися.

До прикладу, зі своєю майбутньою дружиною, герцогинею Меган Маркл, Гаррі іноді доводилося зустрічатися в супермаркеті.

Вони не могли розмовляти, тому писали одне одному записки та залишали на різних полицях.

“Вперше, коли ми з Меган зустрілися, аби вона могла побути зі мною, ми зустрілися в одному із супермаркетів Лондона. Ми вдавали, що не знаємо один одного, тому писали записки й залишали на різних полицях”, – розповів принц.

Він додав, що тоді доводилося одягати бейсболку та ходити вулицями, не піднімаючи голову.

“Можливо, ви колись намагалися ходити так, аби вас не впізнали чи не помітили… Це коли ти постійно дивишся вниз, помічаючи чийогось пса чи кількість бруду й жувальних гумок на асфальті”, – сказав Гаррі.