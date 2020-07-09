Об этом пишет People.

Свадьба прошла в Англии, но, когда ситуация с коронавирусом нормализируется, супруги также планируют отпраздновать ее в Иордании.

“Спасибо всем за поздравления! Изначально мы хотели сыграть свадьбу еще в апреле в Иордании, но пандемия нарушила наши планы. Для семьи моего мужа было безопаснее остаться в Великобритании”, – отметила принцесса в своем Twitter-аккаунте.

Принцесса Райя бинт Хуссейн – младшая дочь короля Иордании Хуссейна и королевы Нур. У нее есть два брата и старшая сестра. Она сводная сестра короля Иордании Абдаллы II.