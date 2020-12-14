Об этом сообщает Deadline.

Пока анонсированы два сезона, охватывающие период с момента основания коллектива летом 1962-го и до 1972-го, когда The Rolling Stones отправились в американское турне “на разогреве” у певца Стиви Уандера.

Сценаристом выступит Ник Хорнби, автор книги High Fidelity, по которой снят фильм “Фанатик” с Джоном Кьюсаком.

Продюсером нового сериала является компания Left Bank Pictures, которая продюсирует сериал Netflix “Корона”.

Как будет называться сериал о группе и когда он выйдет – пока неизвестно.

The Rolling Stones образовались в 1962 году. Они выпустили более 20 пластинок, многие из которых не раз попадали в списки лучших альбомов всех времен. Группа стала одной из самых успешных в истории музыки. Имена вокалиста Мика Джаггера и гитариста Кита Ричардса стали культовыми для мировой культуры.