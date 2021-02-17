Перед пандемией коронавируса элитные бренды компании Kering, которая специализируется предметах роскоши, постоянно находились на пике популярности и хвастались рекордными прибылями. Однако в 2020 году ситуация в корне изменилась.

Об этом сообщает издание Business of fashion.

Акции Kering упали на 8% в среду утром после того, как французская группа сообщила о ежеквартальных продажах. В четвертом квартале 2020 года продажи критически упали. Таких результатов не могли предположить аналитики для Gucci, крупнейшего и самого выгодного бренда компании.

Меньшие бренды Kering продемонстрировали лучший результат, но не повторили показатели предыдущего квартала. Продажи Yves Saint Laurent выросли на скромные 0,5%, тогда как Bottega Veneta выросли на 16%. Группа брендов под названием “Другие бренды”, в частности Balenciaga и Alexander McQueen, замедлила рост до 2% по сравнению со скачком на 12% летом.

С 2016 года продажи Gucci под руководством дизайнера Алессандро Микеле и исполнительного директора Марко Бизарри выросли более чем в три раза и привели к взрыву активности сети итальянских поставщиков.

Сейчас аналитики не берутся комментировать ситуацию вокруг бренда.

Стремительное падение продаж Gucci после кризиса коронавируса заставляет инвесторов интересоваться, до какого уровня опустятся показатели и сколько времени нужно, чтобы они вернулись к прежнему результату. В отличие от этого, крупнейшие бренды LVMH Louis Vuitton и Dior обеспечили 18-процентное увеличение продаж одежды и изделий из кожи в течение квартала.

Также отметим, что Gucci сокращает свое влияние на оптовую торговлю и рядом с Balenciaga инвестирует в разработку команд для трехмерного маркетинга и маркетинга виртуальной реальности. Бренд отменит свою круизную коллекцию этого года в пользу других маркетинговых инвестиций.