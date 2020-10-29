Дэвида Гийода, продюсера фильма "Атомная блондинка", где сыграла Шарлиз Терон, арестовала полиция Лос-Анджелеса по подозрению в изнасиловании молодой женщины.

Об этом пишет издание Variety.

Детективы из специального подразделения полиции Лос-Анджелеса провели обыск и арестовали Гийода в его доме в Шерман-Оукс в среду вечером. 21-летняя женщина, личность которой не разглашается, ранее сообщила полиции, что Гийод изнасиловал ее во время “вечерней встречи”.

В настоящее время кинопродюсер находится под стражей. Детективы Лос-Анджелеса заинтересованы, были ли еще жертвы Гийода.

В июне 53-летнему Гийоду предъявили обвинение в изнасиловании, похищении с целью совершения изнасилования и изнасиловании жертвы, находящейся под воздействием наркотиков, за четыре предполагаемых нападения, которые произошли в период с 2012 по 2015 год.

В 2017 году актриса Джессика Барт обвинила Гийода в сексуальном насилии и введении ей наркотиков.

Гийод является исполнительным продюсером фильма Netflix 2020 года “Добыча” с Крисом Хемсвортом, Энтони Руссо, Майком Лароккой и Джо Руссо в главных ролях. Он также был исполнительным продюсером фильма “Атомная блондинка” 2017 года с Шарлиз Терон в главной роли.